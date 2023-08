Deysi Araujo marca distancia de Mark Vito tras ampay con joven: “No hay nada entre nosotros”

Deysi Araujo contó que se divierte grabando videos para TikTok junto a Mark Vito, pero aclara que todo es actuación. Como se recuerda, el último 14 de agosto, ‘Magaly TV: La Firme’ emitió un ampay del ex de Keiko Fujimori bailando con una misteriosa joven en una discoteca.

“La idea fue de él, es un tipo muy gracioso y lo hicimos sin ensayar mucho. Nos tratamos con cariño en el video, todo fluyó bonito y quedó divertido... pero ojo, todo es actuación, soy una artista y me gusta jugar a eso ”, expresó Deysi Araujo a Trome.

A pesar de que Deysi afirma que no hay nada entre ellos, manifestó que no puede decir que nada sucederá, pues el futuro podría sorprenderla.

“ Pero no hay nada entre nosotros, solo nos estamos divirtiendo. Pero tampoco puedo decir nunca, el futuro suele darte sorpresas. Yo también lo veo guapo, todo fortachón ”, añadió.

Además, la bailarina comenta que Mark Vito puede grabar con cualquier chica porque no es celosa. “Creo que dos personas solteras pueden hacer ese tipo de videos, que sean picarones. Pero también Mark puede grabar con otras chicas, yo no me pongo celosa ”, concluyó.

