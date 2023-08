La Pánfila revela que terminó su romance con profesor universitario: “Escojo mal a las personas”

María Victoria Santana, más conocida como ‘La Pánfila’, decidió tomarse una pausa en el amor luego de terminar su relación que duró ocho meses.

“Estoy en huelga afectiva. Había estado sola cuatro años, pero pasé de ‘guatemala’ a ‘guatepeor’. Sin embargo, sigo creyendo en el amor, solo que estoy escogiendo mal a las personas o apresurándome ”, manifestó.

En ese sentido, afirmó que la ruptura se dio porque su expareja es un hombre inseguro. Como se recuerda, ‘La Pánfila’ le contó a Trome que su novio se llamaba Paul y era profesor universitario.

“ Hay cosas que él no podía entender, había un poco de inseguridades de su parte. Yo debo estar con un hombre que sea seguro de sí mismo. La persona que me quita paz no suma a mi vida. La relación también se acabó porque se terminó el amor por parte de los dos, se murió todo ”, expresó Santana.