Natalia Salas se coronó como la nueva campeona de la última temporada de El Gran Chef Famosos, al superar a Ale Fuller en el reality de cocina la noche del sábado. Notablemente alegre, la actriz compartió emotivas palabras de agradecimiento que conmovieron al jurado y televidentes.

Los participantes eliminados de esta temporada se hicieron presentes una vez en el set de la competencia para apoyar a las dos finalistas y ver quien se llevaría la tan ansiada “olla de oro” para declararse campeona.

El primer platillo para la gran final fue creme brulée, mientras que el plato principal que presentaron fue ‘causa de cangrejo’ y para finalizar la noche las participantes prepararon panceta crocante en salsa de higos.

Las emotivas palabras de Natalia Salas

Luego de una larga deliberación, el estricto jurado escogió a Natalia Salas como la ganadora de esta temporada. La actriz no pudo evitar llorar de felicidad al escuchar su nombre y llevarse la victoria.

“ Si yo pude, todos pueden, los sueños sí se hacen realidad ”, comentó muy emocionada la actriz. Por otro lado, Natalia Salas aprovechó para agradecer al programa por dejarla volver a la competencia en el ‘repechaje’ y decidirse por sus platillos.

“ Este último año amigo Peláez ha sido increíble. He pasado por cosas que no sabía que podía soportar y estoy cargado esta olla (el premio) aun cuando no sabía que podía cocinar ”, añadió.

¿A quién le dedica este triunfo Natalia Salas?

Tras conocerse los resultados y en medio de su alegría reveló a quién le dedica su triunfo en El Gran Chef Famosos. “ Primero a mi familia, gracias a ellos es que yo he seguido luchando por mis sueños. He seguido moviendo, moviendo y a mí misma. A la Natalia niña, a la Natalia que tenía un montón de sueños, anhelos y que por una u otra cosa en la vida, pasan situaciones que piensas que no lo vas a lograr ”, dijo en un inicio.

“ Entonces, cada pequeño sueño que voy logrando se lo dedico a ella. La abrazo mucho y estoy súper agradecida y súper contenta de poder haber estado aquí en este programa y haber transitado estos días como lo hice y finalmente de haber ganado ”, agregó la artista.

