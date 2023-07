La actriz peruana Natalia Salas lanzó su nuevo libro ‘Con todo menos miedo. El libro de los decretos’, el cual presentará este sábado 22 de julio, en el auditorio Blanca Varela de la Feria del Libro 2023.

En diálogo con Diario Correo, la artista nos comparte los aprendizajes que obtuvo al enfrentarse a las situaciones más difíciles de su vida. Asimismo, el libro contiene 36 decretos que ayudarán a los lectores a cumplir sus objetivos a través de las palabras de afirmación y el trabajo en uno mismo.

¿Qué te inspiró a escribir “Con todo menos miedo” y cuáles son los temas que abordas en él?

La idea de contar un poco mi historia nace desde las ganas de ayudar, acompañar, empoderar a las personas. No necesariamente a las mujeres, sino a todos los que creemos que lo que nos pasa es lo peor, que no hay salida.

Con mi proceso oncológico yo me redescubrí. Empecé a mirar hacia atrás y me di cuenta que en realidad yo no he tenido una vida sencilla. Yo no vengo de una familia adinerada, he trabajado para luchar por mis sueños y conseguirlos.

Definitivamente hay un antes y un después en mi vida con mi proceso oncológico, pero me sirvió como para empujarme, para abrir más los ojos y para darme cuenta que yo era poderosa desde hacía mucho tiempo.

¿Qué mensaje o enseñanza esperas transmitir a los lectores?

En el libro cuento mi historia, pasajes de mi vida y cómo decidí ‘voltear’ esas situaciones para volverlo algo positivo. Mi intención es poder acompañar y empujar a la gente a que sean creadoras de su propio destino. Todos podemos, tenemos la magia, la fuerza y el poder de escribir nuestra propia historia.

A mí una frase que me encanta decir es que “yo soy una humana cualquiera”, porque no tengo un poder sobrenatural. Y si yo he podido, todos pueden. Eso es lo que busco visibilizar de mi historia.

¿Qué esperas que sientan o experimenten al leer tu libro?

El libro es interactivo. Es decir, los lectores podrán meditar y trabajar en el aspecto que deseen de sí mismos. Hay ejercicios, tareas para que escriban, pinten y hagan una actividad. Contiene 36 oportunidades para hacerlo con cada decreto.

Siempre visibilizar que sí se puede, que somos merecedores de cosas. Incluso, el materializar este libro, es un sueño hecho realidad para mí, como muchas otras cosas que estoy haciendo y presentarlo en la Feria del Libro es una cosa sin precedentes para mí.

