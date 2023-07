El pasado martes 18 de julio, Mario Hart incomodó a Maricarmen Marín al afirmar que “desde chiquita tenía un chanchazo”. Debido a este comentario, María Pía le preguntó al exchico reality si sus palabras eran con doble sentido.

“Acá se arregla como nos han pedido que se arreglen las cosas al mediodía. Pídele disculpas o te retiras. ¿No había malicia en tu comentario? Por favor”, comentó la presentadora de ‘Mande Quien Mande’.

Korina Rivadeneira reacciona ante desatinado comentario de Mario Hart

Las cámaras de Magaly Medina estuvieron en el avant premiere de la película “Barbie” y se encontraron con Korina Rivadeneira, momento que no dejaron pasar y la abordaron para consultarle cuál es su opinión sobre el desatinado comentario de su esposo.

“Lo que pasa es que me estás hablando cosas de las que no estoy enterada. Cuando me enteré, de repente puedo responderte sobre eso”, expresó Rivadeneira.

Te puede interesar