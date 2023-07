Samahara Lobatón respondió a las recientes declaraciones de Melissa Klug, quien reveló que se fue de su casa siendo joven de edad al no querer respetar sus reglas por ser ‘rebelde’.

Este jueves 20 de julio en ‘Amor y Fuego’, la influencer reconoció que debido a su forma de ser, prefirió dejar de vivir con la popular ‘Blanca de Chucuito’ y sus hermanos.

“Sí yo he sido bien rebelde (con ella) también, y no solo con ella. (...) Es mi carácter, yo no me callo, nadie me va a callar. Yo tengo mi propia manera de actuar, yo hago lo que a mi me parece que está bien, yo ya soy una mujer adulta ahora”, señaló.

Asimismo, la hija de Abel Lobatón reconoció que no suele escuchar las opiniones de los demás cuando se trata de su vida personal.

“La verdad es que los consejos de nadie, tengo mucha gente que le gusta aconsejarme, yo no lo tomo en cuenta, yo hago lo que a mi me parece (…) Yo soy una mujer adulta, vivo sola, soy independiente”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR