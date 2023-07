El comediante Alfredo Benavides recordó su pasada relación con la madre de sus hijos, María Fernanda Ubierna, quien estuvo casada con el fallecido actor Ricky Tosso.

En una reciente entrevista, el cómico mencionó que en el pasado, algunas personas, lo molestaban o evitaban por haber salido con la expareja del artista.

“Mucha gente no sabe que Ricky era el esposo de María Fernanda. Mucha gente me ha sindicado en algún momento, como que yo ‘partí’ a Ricky. Es un mito artístico, mucha gente no me habló inclusive por eso (...) Ricky era un tipo encantador porque era un genio. Me contó que él venía prácticamente separado de Arequipa”, expresó para Trome.

Asimismo, Benavides relató cómo fue que en su lugar de trabajo se enteraron de su relación con María Fernanda y cómo lo tomó Tosso tras saberlo.

“Cuando en el canal se enteran, fue un escándalo. Era el año 93, creían que yo me había metido con la mujer de Ricky, se armó un chongazo... Pero lo peor de todo es que un día lo pesco a Ricky como haciéndose la víctima también, pero era para levantarse las que estaban ahí en el elenco... Él me decía que con María Fernanda ya no tenía nada, que su vínculo era nada más por Stefanito (Tosso)“, señaló.

El popular intérprete del ‘Niño Alfredito’ indicó que en una ocasión tuvo una conversación con el actor, donde este le dio el visto bueno, ya que lo veía como una buena influencia para su hijo.

“Yo estuve más de 10 años con María Fernanda, tuve tres hijos, Stefano es mi hijo, lo crie yo, lo tuve de un año“, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR