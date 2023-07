Alfredo Benavides revela que quiere una relación seria: “Me encantaría volver a ser padre”

Alfredo Benavides confesó que si vuelve a tener una relación seria, le encantaría volver a ser padre. Sin embargo, asegura que no cree en el matrimonio. Además, revela que ha cumplido todas sus metas y le gustaría ser abuelo.

“ Me encantaría volver a ser padre, pues he trabajado desde los 15 años y he sido padre también joven, he chambeado tanto en mi vida y no he parado para dedicarles tiempo. Si se diera la oportunidad podría disfrutar lo que no pude en su momento, y lo llamaría Alfredo ”, expresó a Trome.

En las últimas semanas, Alfredo quien ha sido relacionado con su compañera Gabriela Serpa, señala que no piensa en el matrimonio.

“En estas épocas hablar de matrimonio es una palabra antigua y más con todo lo que está pasando actualmente. Creo que no sería necesario casarme, tampoco me aloca la idea. Sí me gustaría formalizar una relación y convivir con una pareja... Solo me casaría por complacer la ilusión de una mujer, ahí lo aceptaría pero no creo que sea algo necesario para ser feliz ”, añadió.

Además, dijo que a sus 51 años ha cumplido muchos de sus sueños y le encantaría ser abuelo.

“He trabajado en todos los canales, me he divertido mucho y me falta que me hagan abuelo, eso es lo único que me falta y espero que sea pronto”, manifestó.

