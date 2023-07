La competidora de ‘Esto Es Guerra’ Paloma Fiuza compartió un romántico video, a través de sus redes sociales, para expresar sus sentimientos hacia su nueva pareja, Tomi Narbondo.

Desde su cuenta de Instagram, la brasileña publicó el clip donde se observan algunas fotografías junto al joven que conoció en el programa reality.

“Haberte encontrado en este momento ha sido perfecto. Solo nosotros sabemos cuánto nos divertimos y las cosas que pasamos juntos. Todos opinaran, pero esta aventura que estoy viviendo me encanta”, escribió.

Tras la publicación, algunos de sus compañeros y excompañeros de ‘EEG’, como: Hugo García, Macarena Vélez, Ignacio Baladán, Fabio Agostini, entre otros, dejaron mensajes de felicitaciones.

“Amiga préstame un ratito a tu Ken para hacer la sesión de Barbie. Te quieroooo mi ‘Paloooo’. Hacen muy linda pareja”, comentó Rosángela Espinoza.

Johanna se enoja con Renzo Schuller en ‘EEG’

Este viernes 30 de junio, la defensora de los ‘Guerreros’ protestó ante cámaras que era recurrente que el actor no la dejara terminar de hablar en vivo.

“Ahora entiendo a Gian Piero por qué no te soporta. No te estoy hablando a ti, Renzo. ¿Por qué siempre que estoy hablando te metes? (...) Ahora entiendo por qué Gian Piero no te soporta, qué bárbaro”, expresó indignada.

