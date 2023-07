A través de sus redes sociales, Jefferson Farfán reveló que el día 14 de julio se llevará a cabo la lectura de sentencia por la demanda de difamación que le entabló a Magaly Medina. Por ese motivo, la conductora de TV se pronunció y le recomendó al futbolista que gaste en un buen podólogo y no en juicios.

“Eso es para que no haga tanta alharaca por nada, pues prácticamente me acusó de tener algo turbio cuando se cambió de jueces. Cómo ve la condena viene igual, viene en mi contra y la vamos a apelar, y todo lo sentenciado queda en suspenso hasta que una Corte Superior lo resuelva. Sin embargo, esto me parece tan tonto, cómo puede decir que lo difamé, calumnié cuando dije lo que todo el Perú sabía que Yahaira le puso los ‘cachos’, las pruebas están ahí”, expresó Magaly Medina para Trome.

Luego continuó con: “este futbolista (Jerson Reyes) se sentó en ‘El valor de la verdad’ a contar qué había hecho ‘cachudo’ a Farfán, ¿dónde está la mentira?, ¿dónde está la calumnia, difamación? Mejor por qué no demandó a Yahaira, a este jugador, al estadio y toda la gente de las redes sociales que lo llamaba ‘cachudo’, ‘santo cachón’ etc.

Magaly también le recomendó al futbolista que debería de buscar un buen podólogo, en vez de estar gastando dinero en enjuiciarla.

“En vez de estar pagándole al abogado tanta plata para enjuiciarme, debería preocuparse en contratar a la mejor podóloga o podólogo de Lima y arreglarse esas uñas, curarse los hongos porque qué feo que tenga un reloj de 80 o 100,000 dólares en la muñeca con unas uñas que denotan una antihigiene total. ¿Ahora también me va a demandar por decirle que eso denota una suciedad terrible? Es pésimo para la imagen de cualquier persona y no me va a decir que, como dice Abel Lobatón, que el 90% de los futbolistas tienen hongos, sí, claro en los pies y eso es suciedad, descuido porque si tienes hongos te vas a un médico para que te los cure”.





