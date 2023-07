La conductora de ‘América Hoy’, Ethel Pozo, se refirió a las comparaciones que le han hecho con su madre, Gisela Valcárcel, de quien asegura solo siente admiración.

En una entrevista, para el canal de YouTube del actor Christopher Gianotti, la presentadora fue cuestionada por si se ha sentido “bajo la sombra de su madre”.

“Obviamente para mí, mi mami es la máxima estrella de la televisión, como también lo fue Ferrando, Laura, para algunos será Magaly, no lo sé. Pero para mi, es mi mamá. Yo siento que soy una persona distinta, entonces no me siento una sombra”, expresó.

Asimismo, Pozo aseguró que siente que tiene un papel distinto al de su madre en la televisión peruana. “Ella es una grande, es una maravilla, siempre le digo: ‘tú eres, con los vestidos de Norka y los peinados, un ícono de belleza’. Yo siento que mi función en la tele es ser una mamá, soy una mujer promedio”, señaló.

“Mi vida es muy común, tranquila, hago lo mismo que hacen la mayoría de mujeres a mi edad. No es que haya entrado a la televisión para ser una conductora glamorosa y de estelares, mi mamá es mi mamá”, agregó en ‘Preguntas que arden’.

TE PUEDE INTERESAR