La conductora de ‘América Hoy’, Ethel Pozo, confesó alguna vez haber utilizado una popular aplicación de citas, donde asegura haber tenido una coincidencia con un bombero.

En una entrevista, para el canal de YouTube ‘Preguntas que arden’, la presentadora fue cuestionada por si alguna vez había descargado alguna ‘app’ para encontrar pareja.

“Sí, fue en mi época de soltera con mis amigas. No fue acá, sino en Estados Unidos. Me mariconeé. Me descargué un app y cuando yo estaba en Naples, porque mi tía vivía allá, hice match con un bombero, pero nunca salimos. Me dio miedo”, respondió al actor Christopher Gianotti,

Asimismo, Pozo mencionó que sentía temor de conocer al hombre por su seguridad. “Acá (en Perú) las solteras tienen Tinder y pueden ver en Facebook los amigos en común, pero en Estados Unidos no. ¿Qué pasa si me agarraba y me mataba un loco? (...) ¿Qué referencias hay? ¿A quién le pregunto quién es?”, indicó.

Más adelante, la hija de Gisela Valcárcel señaló que conoció a su esposo, Julián Alexander, gracias a que le escribió por redes sociales.

“Me escribió por Instagram y, obviamente, su mensaje cayó en un buzón de miles de mensajes. Y le dijo a Melissa (Paredes), porque trabajaban juntos, que me había escrito. Yo tuve que buscar su nombre y ahí vi sus mensajes, pensé que esas cosas no pasaban. Me puso: ‘Hola, soy el Julián, amigo de Melissa’. Creo que estaba nervioso”, relató.

TE PUEDE INTERESAR