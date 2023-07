La ex Miss Grand Perú 2020, Samantha Batallanos, confesó que ya ha tocado el tema del matrimonio con su actual pareja, Jonathan Maicelo, con quien ya tiene tres meses de relación.

En una reciente entrevista, la modelo aseguró que el boxeador tiene en claro que tendrán un casarse en algún momento.

“Obvio matrimonio y él lo sabe porque yo soy una ‘queen’. Este año no, pero sí lo hemos hablado y el matrimonio es también parte de nuestros planes, estamos muy felices por compartir todo esto”, expresó para Trome.

Asimismo, Batallanos reveló que tiene entre sus planes poner algún emprendimiento o negocio junto a Maicelo, ya que él tiene bastante experiencia.

“Estoy muy feliz de emprender e incursionar en el mundo de los negocios y también de tener a mi lado a un hombre como Maicelo quien comparte conmigo todos sus conocimientos sobre cómo tener éxito en estos temas. Sí, lo hemos pensado y ya tenemos varias ideas y es lindo compartir la ilusión de ejecutarlas.”, señaló.

Magaly sobre Samantha Batallanos: “Lo que piense de mí no me importa, nunca quise ser su amiga”

En una reciente entrevista, la popular ‘Urraca’ aseguró que la modelo había mentido tras acusarla de haberla difamado al consultarle sobre un supuesto embarazo.

“Cuando nos informan que había entrado por emergencia a la clínica fuimos a preguntarle si tuvo un aborto o una perdida espontánea. Mi reportera se le acerca educadamente a preguntarle, pero si no quieres contestar, no lo haces, (...) no le pegas y menos a una mujer. (...) Y sobre lo que piense de mí no me importa, solo mis amigos que me conocen, el resto que es la gente que saco al fresco cuando estoy en la televisión, menos.”, expresó la presentadora para Trome.

