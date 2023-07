Gaby Zambrano, quien firmó contrato con Sergio George, se pronunció tras el escándalo que se desató cuando Farik Grippa y Gabriela Herrera se enfrentaron al productor para contar sobre las mínimas condiciones en las que trabajaron con él.

A través de las historias del portal ‘Instarándula’, los seguidores le comentaron a Samuel Suárez que la salsera estaba expresándose mal de él mediante una transmisión en vivo que hizo en sus redes sociales.

En dichas imágenes, se le escucha a Gaby Zambrano decir que firmó contrato con Sergio George e hizo las cosas bien con él. “Si yo dije, yo voy a cumplir con lo que firmé y me porté bien, hice las cosas bien, y por ende, recibí mi lanzamiento como debía ser... otra gente me ha escrito, este chico de Instarandula me dice ‘agradece, que tú tuviste la suerte’, yo no tuve la suerte, no se trata de suerte, se trata de que yo fui correcta, a todos nos brindaron las mismas oportunidades ”, expresó la artista.

Frente a las declaraciones de la cantante, el periodista le compartió los mensajes que intercambió con ella para demostrar que en ningún momento se refirió de forma despectiva hacia su persona. “El día que yo di mi opinión sobre el tema, Gaby me escribió para contarme muchas cosas, que no voy a postear, solo pondré esto, sus rollos con otros artistas se los dejo a ella y también en privado le di mi opinión. Esto no es hablar mal, es decir las cosas de forma frontal”, contó en Instarándula.

“ Samu, me encantaría contarte la verdad, ya total Farik y varios me dejaron de seguir y no me voy a ver afectada porque me quieren obligar a apoyar algo que no fue como lo viví. Sin ánimo de ser la abogada de nadie, solo siendo sincera y justa de ambas partes... Sergio creyó en todos... ”, le dijo Gaby Zambrano hace unos días.

En ese momento, ‘Samu’ Suárez le indicó que podría haber sido más empática con sus compañeros. “ Tienes mucha suerte, pero creo que podías haber seguido teniendo quizá un poco más de empatía con el resto que no ha tenido la bendición que hoy tienes. Hay muchos que sí la andan pasando mal ”, mencionó.

