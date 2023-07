Farik Grippa no quiere más enfrentamientos con Sergio George: “Estoy esperando que nos sentemos a conversar”

Hace unas semanas, Farik Grippa hizo pública su denuncia contra Sergio George por haberle hecho firmar “un contrato abusivo” con Chim Pum Music, una disquera creada por el mismo productor bajo una alianza con el sello Monumental Music.

El salsero contó que creía que George lo ayudaría a impulsar su carrera musical, sin embargo, mencionó que el contrato incluía cláusulas que consideró desproporcionadas.

En un principio, Grippa conoció al equipo que trabajaría con él, pero al poco tiempo todos renunciaron. Este problema se repitió un mes después cuando se contrató a nuevos profesionales, pero el artista volvió a quedarse sin personal.

Transcurría el tiempo y sus reproducciones disminuyeron, tenía pocas presentaciones al mes y generaba poco dinero. Además, tenía que cederle a Chim Pum Music una cuota que, según el contrato, sale del 50% de sus ganancias.

En marzo de 2023, Farik Grippa decidió hacer pública su denuncia: “Me propusieron tres salidas si no estaba contento: que esperara a que ellos vean cómo solucionarlo, pagar una cantidad fuerte en dólares o irme por el área legal”, contó en el programa de Magaly Medina.

Luego de 4 meses de esta batalla legal, Farik Grippa se dirigió a los representantes de la disquera Chim Pum Music para llegar a un acuerdo.

“Esto ya estuvo bueno. Creo que no hay propósito de que Farik Grippa sigua ahí o haya un vínculo contractual. De manera amistosa estoy esperando que nos sentemos a conversar y que lo cerremos de una forma correcta y lo mejor posible ”, expresó el artista en el programa Encendidos de RPP.

“Creo que hay algo más poderoso que la justicia terrenal, que es la justicia divina. Suena un poco romántico, pero es cierto. El proceso legal es un poco fastidioso, lo sabemos todos, pero cuando uno está con la verdad por delante, tarde o temprano yo creo que será positivo”, manifestó.

“Eso no lo compras en cualquier tienda, te lo juro. Eso me ha llenado el alma increíblemente... Te das cuenta que uno tiene la responsabilidad de cambiar vidas a través de la música e inspirar a la gente. Esto me lleva a la conclusión de que el cariño del público te lleva a lo más alto y te puede sanar el corazón ”, agregó.

