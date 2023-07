La influencer Rosángela Espinoza no toleró cómo reaccionó la modelo Luciana Fuster ante su reincorporación a ‘Esto Es Guerra’, este martes 4 de julio.

Tras su ingreso, la popular ‘Chica selfie’ reveló un presunto desplante que había tenido de parte de la Miss Grand 2023 y su novio, Patricio Parodi, en un concierto.

“Hace poco en ‘Cochinola’, yo estuve ahí y Luciana tuvo una actitud muy rara con Patricio. Discúlpame, pero yo no tengo algún problema con Patricio y ella lo esquivó para que no me saludara. Así de simple”, expresó.

Asimismo, Espinoza aclaró que la culpable había sido Fuster al pedirle a su pareja que la ignorara en el evento, dejando entrever que tendría algo personal contra ella. “Tú no tienes la culpa porque ella te volteó para que no pases por mi lado, para que no me saludes”, mencionó.

“No entiendo, Peter, ¿para eso la traen?”, respondió, indignada, la modelo.

Tras el comentario, la influencer le recordó a Fuster su corona en el certamen de belleza: ”Allí está la actitud de una reina (...) ¿Tienes algún problema conmigo?”.

