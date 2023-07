La conductora de ‘Esto Es Guerra’, Johanna San Miguel, protagonizó un fuerte intercambio de palabras con Renzo Schuller, luego de que la interrumpiera durante el programa.

Este viernes 30 de junio, la defensora de los ‘Guerreros’ protestó ante cámaras que era recurrente que el actor no la dejara terminar de hablar en vivo.

“Ahora entiendo a Gian Piero por qué no te soporta. No te estoy hablando a ti, Renzo. ¿Por qué siempre que estoy hablando te metes? (...) Ahora entiendo por qué Gian Piero no te soporta, qué bárbaro”, expresó indignada.

Asimismo, la discusión no quedó ahí, sino que continuó cuando el presentador de televisión intentó hacer una broma sobre San Miguel, quien reaccionó dejando el set del reality indignada.

“Estás pegado a mí como una lapa, qué pesado. Estoy hablando de mi equipo y te metes. No voy a hablar al lado de él. No me da la gana. No es una broma, me está llegando”, mencionó la también actriz.

