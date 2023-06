En la última edición de ‘América Hoy’, Rafael Cardozo fue consultado por su relación entre su expareja, Cachaza y André Bankoff, tras los rumores que indican que el actor brasilero solo estaría con ella por interés.

“Espero que no sea así, espero que de verdad sea lo que ellos están demostrando en redes”, expresó el exchico reality.

Asimismo, afirmó que no tiene ningún sentimiento por Carol Reali. “ Ya no hay más amor, ya no hay cariño. Yo paso la página. Yo solo estoy con los míos, mi familia, mis amigos a los que quiero y los que no son parte de mi vida, al costado”, manifestó.

Por otro lado, Cardozo reveló que si se encontraría con la modelo en un evento, preferiría retirarse. “ No me la cruzaría, yo creo que me retiraría porque me sentiría muy incómodo ”, aseguró, sin embargo, aclaró que no tiene ningún resentimiento o sentimiento malo contra ella.

Además, el influencer contó sobre cómo se sintió luego de la ruptura, aunque mencionó qué fue lo mejor que le pudo pasar. “ Sentí tristeza por la costumbre, por los doce años, por el amor, por lo que vivimos, pero nada, el tiempo te cura, te da respuestas y hoy en día, tal vez podría decir que es lo mejor que me ha pasado ”, indicó.

Rafael Cardozo espera que relación de Cachaza y André Bankoff sea sincera

