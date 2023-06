Alejandra Baigorria tuvo un fuerte intercambio de palabras con Raúl Carpena, a quien pidió a la producción que lo retiraran de ‘Esto Es Guerra’.

La empresaria de Gamarra no toleró que el chico reality dejara entrever que estaba interesada por crear polémica en el programa.

“Hay que quedar las caretas y decir las cosas como son y me dijiste oye es puro show, no te alteras y no tengo nada contra ti. ‘Préstate para show pues, me dijiste’”, expresó Carpena, causando el enojo de Baigorria.

Al respecto, la novia de Said Palao le recordó al integrante de los ‘Combatientes’ su relación con Ducelia Echevarría, expareja de Piero Arenas. “A mí no me vas a dejar mal, estás desubicado porque aquí el tema es que tú te metiste con la flaca de tu amigo”, señaló.

“No gente, yo no soy igual que ustedes. Cero payasadas”, le respondió Carpena.

Tras el comentario, la popular ‘Patrona’ exigió la salida del competidor del programa: “Yo no voy a permitir esto a producción o se va este chico o me voy yo porque a mí no me va a dejar como una payasa diciendo que nosotros somos así. Este chico necesita 5 pastillas de ‘ubicaína’ o que se regrese a bailar marinera”.

Alejandra pelea con Raul

TE PUEDE INTERESAR