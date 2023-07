Greissy Ortega se pronunció tras haber perdido el vuelo de regreso al Perú, del cual tenía cuatro pasajes de avión que había recibido gracias a la ayuda de ‘Magaly Tv La Firme’.

Este martes 18 de julio ‘Dilo Fuerte’, la hermana de Milena Zárate inició disculpándose por desaprovechar la oportunidad. Sin embargo, no tardó en justificar porque no viajó junto a sus hijos el último domingo.

“Las disculpas del caso, pero tendría que entenderme porque me dijo: ‘¡ya, ya, se tiene que sacar ya, ya! que saque los pasajes’. Pero (le dije) ‘por favor, si los pueden sacar en la noche’. ‘No, que ya ya’. O sea, ‘ya ya no’, yo no soy correcaminos, tengo tres niños, y estoy sola, me toca armar maletas, me toca hacer mil cosas”, expresó.

En la entrevista, la venezolana aseguró que habló directamente con la persona responsable para explicarle que quería los pasajes en un horario distinto.

“Yo hablé con el empresario, le dije, ‘es muy temprano’, yo les había dicho domingo en la noche y ellos me sacaron el pasaje que ellos pudieron. Yo también tenían que ver la tranquilidad de ellos (mis hijos)”, indicó.

