Gracias a su exitosa carrera, Ricardo Montaner puede presumir que está más allá de las tendencias musicales y modas. El cantautor es un clásico del género y se lo recordamos, aunque por modestia, se turbe en asumirlo.

“El ingrediente principal para ser considerado un clásico es el tiempo, obviamente la experiencia. Tener prácticamente 40 años de carrera te da, por lo menos, esos argumentos para poder decir aquí estoy yo tocando la puerta que me he ganado a partir del trabajo de cuatro décadas. Esa es la única manera que uno tiene de mantenerse en la carrera no creyéndote nada, volviendo a tocar la puerta”.

Y evidentemente, para la vigencia, hay que seguir reinventándose en la carrera.

Hay que seguir presentando canciones nuevas, modulando de alguna forma tanto sonoridades como arreglos sin perder tu esencia, pero modulándola hacia todo lo que surge en estos tiempos. Hoy el sonido es diferente a cuando grabé por primera vez un álbum, se han descubierto nuevas formas de sonoridades aún cuando las notas sigan siendo las mismas. Siempre debe haber esta novedad que implica el estar metiéndote, averiguando, tratando de evolucionar, aún cuando básicamente los cimientos son los mismos que traes desde hace cuatro décadas de carrera.

Siento que hoy los jóvenes talentos de la música quieren el éxito rápido.

Tienes razón, siento que hoy no se dejan pausas que son beneficiosas hacia el largo plazo. Yo no creo en estar pariendo canciones, soltando canciones como si fueran salchichas, yo creo en que la gente debe ir poco a poco asimilando; digerir la música es muy importante. Cuando tú estás todo el tiempo soltando temas nuevos, no le das a la gente el tiempo para disfrutar la canción anterior que lanzaste.

Los nuevos tiempos exigen lanzamientos de un tema cada mes...

Lo entiendo, cuando yo veo a mis propios hijos, a Mau, a Ricky, Cami, Eva, sacando cuatro, cinco, seis temas por año, yo digo: para dónde vas si acabas de soltar la anterior ahorita. Pero la juventud hoy consume música de otra manera, diferente a como la apreciaban en otros tiempos. Eso no implica que yo tenga que estar cogiendo esa carrera a la tendencia de hoy, a la música hay que darle su momento.

Has sido jurado, coach de programa de talentos, como La Voz, ¿qué es lo que deberían entender lo que participan en esos programas?

Siento que estos formatos como La Voz, como American Idol, son programas que sirven de aparador, como vitrina para mostrar el talento nuevo que hay tanto dando vueltas por ahí, pero que no significa la consolidación de ninguna carrera, sino que más bien significa la puerta de entrada hacia el mundo de la música. El verdadero trabajo recién empieza al día siguiente, de terminar este formato. No es fácil para mí como un coach, como un representante de la experiencia, tener que decirle a los chicos que aquí no culminó tu trabajo.

Lo ideal es siempre tener los pies sobre la tierra...

Esos programas son un arma de doble filo, porque te da a conocer por tres o cuatro meses de manera abrupta y además al mismo tiempo con canciones que no son tuyas, que ya son famosas, y que la gente te aplaude pero aplaude la canción que es famosa. Yo ahora mismo estoy trabajando con un chico que salió de La Voz de Argentina, y que formó parte de mi equipo, y le vi un talento enorme y le dije , yo quiero producirte, y lo estoy haciendo. Ahora mismo estoy produciendo a tres talentos, que he tenido en los diferentes programas.

El Perú es un país que te vio en tus inicios y al que regresas después de algunos años, ¿qué expectativas con el show después de esta pandemia?

Mira, sin lugar a dudas, lo de la pandemia nos marcó a todos los seres humanos, somos diferentes ahora . Eso siento yo, nos sirvió para primero mirarnos hacia adentro.

Siento que hoy en día apreciamos mucho más la presencia, apreciamos mucho más el mirarnos a la cara, apreciamos mucho más el todo, inclusive la música que fue la que nos acompañó, porque no teníamos al lado a nuestros seres queridos. La música significó la gran compañía y este 22 en Lima será un especial reencuentro y la oportunidad de mirarnos a los ojos.

Ricardo Montaner

Cantautor. Ha vendido más de 25 millones de discos, ha ganado premios Grammy, Billboard, Tv y Novelas. Fue el artista más premiado en el Festival Viña del Mar, tiene el récord Guiness por realizar 3 conciertos en un mismo día en Puerto Rico.

