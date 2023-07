En la última edición de ‘Amor y Fuego’, Ducelia Echevarría se presentó en el programa e indicó que nunca tuvo una relación formal con Piero Arenas, integrante de ‘Esto es Guerra’.

En conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre señaló que no tiene ningún problema si el chico reality está en salidas con Gabriela Herrera.

“ No me molesta para nada. Si yo no tuve una relación con Piero (Arenas). Así que normal y fresh ”, expresó.

“ Yo les dije, nos estábamos conociendo. Dejemos de hablar de él por favor ”, agregó.

Como se recuerda, “Amor y Fuego” difundió imágenes de Piero Arenas y Gabriela Herrera a la salida de un conocido cine.

