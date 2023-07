Ricardo Rondón revela que rechazó participar en ‘La Casa de Magaly’: Agradezco que haya pensado en mí

Ricardo Rondón contó que recibió la invitación del programa de Magaly Medina para participar en ‘La Casa de Magaly’, sin embargo, la rechazó por tener un contrato vigente con Latina.

El ganador de la primera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ reveló que no conoce a la ‘Urraca’ pero habría sido la ocasión perfecta para hacerlo.

“ Nunca he tenido mayor acercamiento a Magaly. Me pareció muy cortés y generoso que llegue dicha propuesta y se lo agradezco ”, manifestó Rondón a El Popular.

Asimismo, contó que el productor de ‘Magaly TV La Firme’, lo contactó para realizar la invitación formal: “Sí, claro, Patrick me llamó. Si lo hace es porque Magaly lo sabe”, expresó. “ Con Magaly nos hemos cruzado alguna vez, pero no hemos conversado nunca. Los espacios y tiempos se dan cuando tengan que ocurrir. Probablemente, se dé el momento de conversar con ella. Uno no sabe qué puede pasar ”.

Ante la consulta sobre cómo hubiese sido su participación en el reality de Magaly Medina respondió: “Probablemente, hubiera sido un loco calato, pero te voy a decir, que me iba a divertir. Igual agradezco que se hayan tomado el tiempo de pensar en mí”.

