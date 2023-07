Laura Spoya, se refirió a la actual enemistad entre la presentadora de televisión Magaly Medina y a la organizadora del Miss Perú, Jessica Newton.

En una reciente entrevista, la participante de la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ mencionó que tras la separación de las examiga, no se pudo del lado de ninguna.

“Yo me mantuve al margen. A Magaly la conocí por Jessica y tenemos un trato cordial. Si la veo, la saludo, me ha invitado a su programa y voy con mucho gusto. A mí no me gusta eso de ‘la enemiga de mi amiga, es mi enemiga. No tengo nada que ver en lo que sucedió y se lo dije una vez (a Magaly)’”, expresó para Trome.

Asimismo, Spoya indicó que no cree que Medina y Newton recuperen su amistad después de todos los conflictos que han tenido.

“No creo que vuelvan a ser las amigas que eran porque esa relación ya se rompió. Pero en algún momento sí podrían sentarse a conversar de lo sucedido, solamente para aclarar las cosas. Eso es lo máximo que sucedería”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR