Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi celebraron su aniversario en Central: “Estamos agradecidos con la vida”

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi cumplieron ocho años de matrimonio y decidieron celebrar en una cena romántica en el reconocido restaurante Central.

“ Estamos felices y disfrutando cada momento que se nos presenta en el camino. Hemos celebrado ocho años de nuestro matrimonio, fue una noche muy bonita, tenemos la suerte de que todos los años celebramos nuestro amor y estamos agradecidos con la vida ”, expresó el conductor.

Asimismo,la modelo indicó que disfrutan mucho de compartir la conducción en ‘Estás en todas’.

“ Somos una pareja a la que le gusta estar junta, así que eso (conducción) ha sido como la cerecita de nuestra carrera y esperamos que puedan ser muchos años más en el programa ”, manifestó.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi cumplen este martes 11 de julio ocho años de casados y la modelo no dudó en usar sus redes sociales para enviarle un emotivo saludo a su esposo.

La conductora de ‘Estás en Todas’ dejó en claro el amor que siente por el padre de sus hijos y recordó que su boda fue televisada.

“De los momentos más pinch me moments (para no creer) de mi vida. Hoy cumplo 8 años de casada con el amor de mi vida! Happy anniversary mi amor. Hace 8 años intercambiamos corazones, nos dimos el sí en televisión nacional y todos ustedes fueron testigos de esta unión”, se lee en la publicación de su cuenta oficial de Instagram.

“Que la vida nos de mil años más juntos mi @yacoturco! ‘You keep me safe, I’ll keep you wild (Tú me mantienes a salvo, y yo te mantendré salvaje)’ Mi ride or die (estoy contigo hasta la muerte) #FelizAniversario #HappyAnniversary Btw, díganme si Liam no es lo más tierno de este video!!!”, añadió.

