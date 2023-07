La modelo peruana Valeria Flórez, quien viajó a Polonia para representar al Perú en el Miss Supranational 2023, no llegó a la última ronda al quedarse en el doceavo puesto. Sin embargo, recibió otro gran reconocimiento.

Este viernes 14 de julio, la también presentadora de televisión destacó en el prestigioso certamen de belleza al desfilar elegantes trajes. Así fue como primero logró clasificar dentro del top 15 de las más bellas.

“Después de ésta increíble experiencia, puedo confirmar que la vida me ha estado preparando para éste momento. Me he dado cuenta de que soy más fuerte de lo que pensé que podía ser y es por eso que sé que tengo el poder para convertirme en la próxima Miss Supranational. Quiero ser la voz de los que piensan que no pueden lograr sus sueños porque no hay imposibles“, expresó Flórez tras obtener el puesto 12.

Asimismo, la organización del concurso destacó el talento y belleza de la modelo peruana por lo que fue coronada como Miss Supranational Américas 2023.

TE PUEDE INTERESAR