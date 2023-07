Carlos Cacho estará presente en el set del programa Beto a Saber; el cual se transmitirá por Willax, bajo la conducción de Beto Ortiz. Cabe mencionar que, en un adelanto de este espacio televisivo, el maquillador reveló que tuvo un romance con un chico reality, mientras este mantenía una relación con una participante de Esto es Guerra.

“Es un chico muy guapo que fue novio de una superestrella de televisión y también de Carlos Cacho. ¿Era novio de una ‘guerrerita?”, le preguntó Beto a Carlos.

El maquillador, al principio, no dio detalles de su romance, pero contó que la novia del chico reality lo llamó para corroborar si los rumores eran ciertos.

“Ella me llama y ella me pregunta si es verdad que estuve con él (...) Lo vi, me gustó, me lo probé, me quedó, me lo compré”, contó Cacho.