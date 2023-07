El productor Sergio George se refirió al polémico comentario de la cantante de salsa Yahaira Plasencia en apoyo de Farik Grippa en redes sociales.

Cabe mencionar que la salsera comentó en una publicación del artista fue: “Tienes todo nuestro apoyo. Dale con todo”. Sin embargo, luego fue eliminado.

Este miércoles 12 de julio en ‘América Hoy’, el puertorriqueño mencionó que le tomó por sorpresa la acción de Plasencia, por lo que se contactó con ella.

“Yo me enteré de ese tuit y le mandé un texto a Yahaira y ella me dijo que solo estaba apoyando a su colega. Yo le dije a Yahaira que no debería meterte en cosas legales porque uno nunca sabe que hay detrás y esa es mi opinión. Entonces ella decidió borrar esa publicación, yo no le dije a ella que borre ese post, ella no es mi hija, ni mi esposa ni mi artista”

Asimismo, George señaló que comprende por qué razón la salsera se habría pronunciado en aquel momento a favor de Grippa.

“Yo creo que si Yahaira tuviera la oportunidad de hacer otra vez eso, no lo haría. Yo creo que se equivocó y no sabía y solo pensó en apoyar a su colega”, indicó.

