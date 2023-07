La chica reality Alejandra Baigorria tuvo un intenso enfrentamiento contra Rafael Cardozo en ‘Esto Es Guerra’, tras ser criticada por no poder competir debido a una lesión.

Este martes 11 de julio. el brasileño cuestionó que la empresaria de Gamarra haya ingresado al programa reality a pesar de no poder participar en todas las competencias.

“Es como contratar a un jugador en un equipo de fútbol roto, cómo van a contratar a Alejandra que habla que no puede competir. ¡Qué haces aquí!”, expresó.

Tras el comentario, Baigorria se mostró enfurecida y arremetió contra su compañero resaltándole su edad. “Entonces qué haces aquí, no estas roto, pero estas viejo y no compites”, mencionó.

Rafael Cardozo sobre Cachaza: “Si me la encuentro me retiraría porque me sentiría muy incómodo”

Rafael Cardozo fue consultado por su relación entre su expareja, Cachaza y André Bankoff, tras los rumores que indican que el actor brasilero solo estaría con ella por interés. “Espero que no sea así, espero que de verdad sea lo que ellos están demostrando en redes”, expresó.

Asimismo, afirmó que no tiene ningún sentimiento por Carol Reali. “Ya no hay más amor, ya no hay cariño. Yo paso la página. Yo solo estoy con los míos, mi familia, mis amigos a los que quiero y los que no son parte de mi vida, al costado”, manifestó.

