María Grazia Polanco sobre cirugías de Paula Arias: “Ya se te pasó la mano”

María Grazia Polanco reveló los procedimientos estéticos que se realizó a lo largo de su carrera y contó que varias de sus compañeras de la salsa también se han realizado diferentes cirugías.

La cantante de la Orquesta Bembé recalcó que tiene miedo de hacerse alguna cirugía en la cara. “Solo me operé la nariz”, declaró en el programa ‘Hablemos de Belleza’, conducido por Deisy Córdova.

“Yo tengo una lipo transferencia, me sacaron la grasa de la cintura y me la pusieron en la colita. En algún momento me gustaría hacerme un levantamiento de bubbies porque odio usar brasiere”, confesó la salsera.

En ese sentido, Polanco comentó que Paula Arias se realizó varios ‘retoquitos’: “ Ella se ha hecho de todo, ya se te pasó la mano, mana, too much ”, manifestó.

Por otro lado, la cantante contó que ha recibió varias propuestas de futbolistas: “Muchos se confunden, me ofrecen viajes y esas cosas. Por supuesto que no acepte. Cuando yo recibí esta propuesta se lo comenté a una amiga que también es del medio. La propuesta era irnos de viaje y comprarme cosas”.

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)