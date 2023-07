Marisol sobre los productores que engañan a artistas: “No se dejen pintar pajaritos”

Marisol aconsejó a los artistas peruanos que tengan cuidado al momento de firmar un contrato con una disquera, además, de que “no se dejen pintar pajaritos por los productores que se aprovechan”.

La popular ‘Faraona de la Cumbia’ advirtió a sus colegas, pues según su experiencia, ella explicó que jamás permitió que su carrera sea manejaba por otra disquera.

“Tuvimos muchas propuestas en el camino hasta la actualidad, pero con mi mánager decidimos manejar nuestra carrera como empresa, porque sabíamos que te mienten y juegan con tus sueños e ilusiones ”, sostuvo a Trome.

“ Lo siento por los artistas que de repente han sido burlados por este señor (en alusión a Sergio George), porque todos tenemos ilusiones y me da pena que hayan jugado con los sueños de varios artistas, que les hayan prometido cosas y que les pinten pajaritos. A veces uno por la emoción de querer ser alguien en la vida, que su música se escuche en otros países, uno se deja llevar por la imagen, ya que este señor es conocido en la música, y los chicos se han deslumbrado ”, añadió.

Posteriorme, Marisol aconsejó de que el artista debe averiguar la trayectoria del profesional de la persona que manejará su carrera y “ no permitir que nos dañe nuestros sueños y nuestras ilusiones, me duele porque eso no se hace ”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)