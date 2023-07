Farik Grippa afirma que no le guarda resentimiento a Sergio George: “El rencor envenena el alma”

Farik Grippa aseguró que no le guarda rencor a Sergio George, luego de dar a conocer su denuncia contra Chim Pum Music por el “contrato abusivo” que firmó con la disquera.

“Nunca le deseo el mal a nadie. Al contrario, creo que el público debe seguir apoyando a los artistas y que sigan escuchando su música porque ese es el camino. Lo que no te mata, te hace más fuerte y creo que estoy en esa situación... Soy instrumento para inspirar a otros artistas para que defiendan su música con la verdad y con la justicia ”, expresó el músico peruano a Trome.

“ No siento algún tipo de resentimiento por Sergio George, pero si me preguntas, sí me dolió en el corazón porque lo veía como un padre, como un amigo mayor y un consejero. Sobre todo por la admiración que le tenía ”, añadió

A pesar de que no le guarda ningún sentimiento negativo al productor, asegura que está decepciado, pues lo admiraba. “Sí, estoy decepcionado, pero no con la persona, sino por la situación. Espero que las cosas cambien y ya está. Yo no guardo rencor a la gente porque eso envenena el alma ”, manifestó.

Finalmente, Farik Grippa señaló que seguirá con el proceso legal contra Chim Pum Music y espera que se pueda llegar a una conciliación.

“Siento que nada ni nadie me va a parar. Vamos a defender la música del Perú y vamos a ir al mundo a conquistar sueños, porque de eso se trata y de seguir trabajando”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)