Farik Grippa sobre Gaby Zambrano: “Era mi amiga, la invité a mi matrimonio y ahora quiere desacreditarme”

Farik Grippa decidió responderle a Gaby Zambrano luego de que su colega lo tildara de ‘divo’ y defienda a Sergio George, cuando tiene una acusación de incumplimiento de contrato.

En la última edición de ‘América Hoy’, el artista aseguró que intentan hacer que pise el palito con cierto tipo de calificativos.

“ Me causa gracia, me duele responder este tipo de acusaciones como para pisar el palito, es como que yo siento que no hay forma de cómo argumentar toda la situación y es como que mando a alguien o trato de mandar a tal persona para tratar de desacreditarme ”, expresó.

En ese sentido, Grippa reconoció que le tenía mucho aprecio a Zambrano porque era su amiga e incluso la invitó a su matrimonio.

“ Es un manotazo de ahogado, es un recurso totalmente bajo, es un recurso que no viene al caso. En realidad tratar desviar el tema y desacreditarme. Sí me duele en el alma que una amiga a la cual la invité a mi matrimonio con todo el amor del mundo, le tenía una estima ”, acotó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)