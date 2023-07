Natalie Vértiz tras cumplir 8 años de casada con Yaco Eskenazi: “Nos dimos el sí en televisión nacional”

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi cumplen este martes 11 de julio ocho años de casados y la modelo no dudó en usar sus redes sociales para enviarle un emotivo saludo a su esposo.

La conductora de ‘Estás en Todas’ dejó en claro el amor que siente por el padre de sus hijos y recordó que su boda fue televisada.

“De los momentos más pinch me moments (para no creer) de mi vida. Hoy cumplo 8 años de casada con el amor de mi vida! Happy anniversary mi amor. Hace 8 años intercambiamos corazones, nos dimos el sí en televisión nacional y todos ustedes fueron testigos de esta unión ”, se lee en la publicación de su cuenta oficial de Instagram.

“Que la vida nos de mil años más juntos mi @yacoturco! ‘You keep me safe, I’ll keep you wild (Tú me mantienes a salvo, y yo te mantendré salvaje)’ Mi ride or die (estoy contigo hasta la muerte) #FelizAniversario #HappyAnniversary Btw, díganme si Liam no es lo más tierno de este video!!!”, añadió.

Yaco y Natalie: La boda del año

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)