Bruno Pinasco y su opinión sobre el uso del lenguaje inclusivo: “No me siento cómodo, soy tradicional y respeto el idioma”

Bruno Pinasco se pronunció en contra del lenguaje inclusivo tras ser consultado por el discurso de Ricardo Morán en la Marcha del Orgullo en Lima.

“ Yo soy muy tradicional en esas cosas y el idioma español es uno de los más ricos del mundo, así que yo soy educado a la vieja guardia y siempre mantengo o trato de usar el idioma de la manera más correcta, ¿no? ”, declaró para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

En ese sentido, confesó que no se siente cómodo con el uso del lenguaje inclusivo, pues fue educado de otra manera.

“ Si hay alguien que se siente cómodo diciendo ‘elles’ o ‘bienvenides’, chévere, pero yo no me siento cómodo porque no sé, soy educado de otra manera... y siempre he respetado, mi madre es española, con eso te digo todo ”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)