La Miss Grand Internacional 2020, Samantha Batallanos, confesó que fue ella quien le escribió primero a su actual novio, Jonathan Maicelo a través de redes sociales.

Este miércoles 12 de julio en ‘Mande Quien Mande’, la modelo no tuvo problema en reconocer que fue el físico del boxeador lo primero que le atrajo.

“La verdad que puedo mentir un poco, pero no doy tanto con la mentira. En realidad, yo le escribí (risas). Me gustaba de siempre, desde que lo vi por primera vez. Me gustaba su físico, me parecía un moreno muy sexi”, expresó.

Asimismo, Batallanos fue cuestionada por cuáles eran las características que le atraen más de Maicelo. “Que impone mucho su orgullo. Creo que, en una relación, el más orgulloso, gana”, respondió.

Más adelante, el deportista pidió un momento para pedir perdón a la influencer por una presunta discusión que habrían enido momentos antes. “Públicamente, me disculpo frente a mi novia. Ella está enojadita conmigo y no tengo una vergüenza, el orgullo se hace a un lado. Quiero ganar este premio”, señaló.

