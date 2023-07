En las últimas horas, Carlos Cacho se ha vuelto tendencia en redes sociales y no por una nueva discusión con algún personaje de la farándula limeña, sino por sus declaraciones en el programa de Beto Ortiz, donde revela que tuvo un breve romance con la pareja de una chica reality.

“Es un chico muy guapo que fue novio de una superestrella de televisión y también de Carlos Cacho. ¿Era novio de una ‘guerrerita?”, le preguntó Beto a Carlos.

El maquillador, al principio, no dio detalles de su romance, pero contó que la novia de este personaje lo llamó para corroborar si los rumores eran ciertos.

“Ella me llama y ella me pregunta si es verdad que estuve con él (...) Lo vi, me gustó, me lo probé, me quedó, me lo compré”, contó Cacho.

Luego continuó con: “Michelle me dijo ‘Cacho, porque no me contaste la verdad’, porque estabas enamorada en esa época. Si yo te hubiera contado como fue la historia, tú le hubieras crecido a él, no me hubieras creído a mí. Es la verdad”.





Beto Ortiz y sus pistas sobre la identidad del sujeto que mantuvo una relación con Carlos Cacho

En redes sociales, Beto Ortiz dejó una pista sobre la identidad del hombre que mantuvo una relación con Carlos Cacho mientras este era la pareja oficial de la chica reality.

“Este viernes, la historia secreta de EL PRINCIPITO. Porque lo esencial es invisible a los ojos”, se lee en el tuit de Beto Ortiz.

Al parecer, todo se trataría de Giuseppe Benignini, pues Micheille Soifer lo bautizó como “El Principito”, mientras ellos mantenían una relación, la cual fue muy mediática en su tiempo.

Te puede interesar