Greissy Ortega, hermana de Milena Zárate, dejó entrever que el padre de sus hijos, Ítalo Villaseca, le habría sido infiel en Estados Unidos.

Este miércoles 12 de julio, la venezolana le mencionó a Magaly Medina que este domingo regresará al Perú tras haber dado por finalizada su relación. Además, reveló que las cosas no habrían terminado de la mejor manera. “Se salieron de control las cosas porque a él no le gusta que le reclamen nada”, señaló.

Asimismo, Ortega relató cómo fue que se dio cuenta que su expareja mantenía conversación con otra mujer en sus redes sociales.

“Le reclamé que estaba buscando a una mujer por Instagram. Yo lo vi, yo no soy loca, no es la primera vez acá, ya le he encontrado conversaciones en inglés, obviamente me ha tocado traducirlo, también con una peruana. Entonces como que ya los antecedentes ya venían arrastrando, yo me quedaba callada”, expresó en ‘Magaly Tv La Firme’.

Gigi Mitre confronta EN VIVO a Greissy Ortega

La presentadora de espectáculos cuestionó que se de una nueva disputa entre las hermanas cuando Milena va a estrenar una serie sobre su vida.

“He estado esperando que termines de entrevistarla porque con todo cariño, estoy en todo mi derecho de no creer nada de lo que están hablando. Justo ahora resulta que querías envenenar a Milena, justo ahora ya te quieres regresar a Perú después de que casi te fuiste nadando con los niños de una manera peligrosísima. Ahora resulta que te estás quejando porque no tienes con quien dejar a tus hijos”, expresó Mitre.

TE PUEDE INTERESAR