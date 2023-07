Néstor Villanueva rompió su silencio y aclaró en el programa Arriba mi Gente, que él no atropelló a la señora Vanessa Mejía. Además, afirmó que iba a una velocidad prudente y que no había consumido bebidas alcohólicas.

“En ningún momento me he corrido (...) Quiero aclarar que yo no atropellé a nadie, la señora chocó mi vehículo, yo no iba a una velocidad apresurada. Yo estoy doblando una esquina, era una hora donde había mucho tráfico”, explicó Néstor Villanueva.

Luego continuó con: “ojo, aclarar que no tomé ninguna bebida alcohólica (...) yo me estaba yendo a un evento y yo no he chocado ni he atropellado, la señora choca el vehículo por la parte del costado, a la altura de la llanta delantera derecha, y cuando sucedió eso yo me bajé a auxiliarla (...) en una bicimoto iban dos personas y ellos son los que me han chocado a mí”.

Los conductores del programa le preguntaron a Néstor Villanueva si es cierto que él le ofreció 50 soles a Vanessa Mejía tras atropellarla, por lo cual él respondió lo siguiente: “La señora me va a tener que demostrar todo lo que ha dicho con pruebas, por eso yo estoy actuando legalmente porque yo no voy a permitir que nadie manche mi nombre de esta manera”.

