Adolfo Aguilar admite con honestidad que el estreno de “¿Cuál es el verdadero?”, programa que conducirá desde este sábado a las 9:00 p.m. por América, no deja de generarle esos nervios propios del debut, aunque lleve una carrera que abarca más de dos décadas en el cine, teatro y televisión.

“Siento muchos nervios, como no, demasiados, claro que sí. Siempre se deben sentir porque de lo contrario dejas de ser humano”, dice Aguilar.

Además, a los nervios usuales, hay que agregar que tomarás la posta de Gisela Valcárcel en la conducción de los sábados por la noche.

Impresionante ¿No? Voy a quitar la parte de las falsas humildades, yo siento que me lo merezco, siento que soy uno de los que pudo haberlo hecho, entonces lo recibo con mucho agradecimiento y cariño. Que ella me haya elegido para tomar la posta, la verdad, siento orgullo y gratitud.

Cuando Gisela te ofrece la conducción del programa, ¿cómo recibes la propuesta?

Ella es extraordinaria, se las sabe todas, me dijo una cosa que hizo que mi cerebro dé mil vueltas: ‘Durante catorce años el entretenimiento familiar de los sábados estuvo sobre mis hombros, Adolfito, ahora te toca a ti’. Después de eso, no sabía qué decir.

¿Luego de que te recuperaste de la impresión, tomaste en cuenta de lo que ese encargo significaba?

Para mí es como volver a mis inicios, a mis segundos comienzos, porque yo empecé haciendo entrevistas en “Polizontes”, pero mi primer comienzo fue en el programa concurso, “Trato hecho”. Vuelvo a algo que me encanta, que es mi afán y es uno de los motivos por el cual yo me convertí en conductor y seguía a Kiko Ledgard, Pablo de Madalengoitia y Don Francisco. Estoy volviendo a un programa concurso que tiene animación, concursos, entrevistas, tiene de todo y es un regalo.

Un regalo de programa en el que se deberá descubrir quién miente

Tendremos a tres personas que dicen tener alguna cosa en común, es decir, realizan alguna labor o hacen algún trabajo en común. Uno de ellos dice la verdad y dos de ellos están mintiendo. Tres celebridades, mediante preguntas y su ojo crítico, van a descubrir quién miente y durante todo el programa hay varias pruebas y acumularán puntos. Luego, ellos, las celebridades se van a convertir en los cazafarsantes. Y lo bonito es que hay show en los descubrimientos de cada farsante, momentos muy bonitos, hay que descubrir cosas muy íntimas de cada una de las personas que van. En realidad tiene de todo, puedes jugar, pasártela bien, y además, la gente en sus casas también podrá jugar.

¿Y en la vida real, ya sabes identificar a los mentirosos?

En realidad yo soy un experto pues, o sea que a mí no me la hacen. Bueno, dicen que ocultar es como mentir, entonces me incluyo como uno de los más mentirosos del mundo, soy un capo en ese tema, entonces a mí no me la hacen o no me la hacían, en todo caso. Pero déjame decirte que los del programa son buenos farsantes, serán bien difíciles de descubrir.

¿Se habla mucho de la televisión blanca, el programa que conducirás lo es?

Sí y estoy feliz, porque realmente es la línea de programas que yo he hecho desde que comencé. Nunca he hecho otro tipo de programas, nunca he hecho esos conflictivos, con agresiones. Siempre he tenido la suerte de haber sido elegido para conducir espacios que realmente unan a la familia.

¿Por qué en los últimos años te alejaste de la conducción?

Me voy de la conducción por un tema básicamente de cansancio, de la repetición de trabajar en lo mismo, no porque no me guste lo que hacía, o el programa que hacía, pero estaba como un poco como aturdido de lo mismo.

¿Y en qué momento de tu carrera te llega esta propuesta que te hizo cambiar de opinión?

Me llega en un momento complicado en realidad, porque yo lanzo “La peor de mis bodas 3″ el 27 de julio, dentro de catorce días y hay que trabajar en eso. Me agarra en un momento de mi vida en el que estaba resignado, pensando que no había nada más que hacer en la televisión peruana como conductor. Pero llegó Gisela y me ofreció un programa que tiene todos los ingredientes para juntar a la familia, para jugar en casa, además es extremadamente sano, pero divertido, diría yo. Algo que todos necesitamos en estos momentos.

