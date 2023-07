La conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ reaccionó a la polémica opinión que dio el actor peruano Sergio Galliani sobre el ingreso de Melissa Paredes a ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Este jueves 13 de julio, la presentadora de espectáculos consideró que el artista pretendió no conocer a la exesposa de Rodrigo Cuba por su poca carrera en la actuación.

“Sergio Galliani ha sido parte de las telenovelas de América TV, así que no creo que él no sepa. Lo que pasa es que no quiere opinar, solo la quiere desconocer. La ninguneó, para él no es nadie, no existe, no la vio”, expresó.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ mencionó que no cree que Paredes sea una mala actriz, sino que recién está iniciando en las artes escénicas.

“Él es un buen actor y aveces los grandes actores ningunean a los aprendices, a los primerizos, a los que están dando sus pinitos en el mundo de la actuación, por su trayectoria les dan ese derecho. Melissa Paredes está en etapa de evaluación, tampoco hay que decir que es una pared como algunos porque yo creo que no lo es”, mencionó.

