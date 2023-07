La ex chica reality Melissa Paredes respondió a las declaraciones de Denis Montejo, exjefe de Anthony Aranda, quien amenazó con revelar unos supuestos secretos del bailarín.

Este jueves 13 de julio, la pareja asistió a la celebración por los 10 años de ‘Estás en Todas’, donde fueron cuestionados sobre las afirmaciones de Montejo, quien aseguró que contaría la verdadera razón por la que despidió al coreógrafo de su academia.

“Para mí está hablando de otra persona porque no se asemeja en nada a mi realidad, entonces, si él no viene y me dice: ‘Anthony, tengo algo qué decirte’, no voy a pensar que es para mí”, expresó el popular ‘Activador’ al respecto.

Asimismo, la modelo tomó con humor el tema y declaró no creer en la ‘amenaza’ del exjefe de su prometido. “Si tuviera algo de Anthony ya lo hubiera sacado hace rato ya, (risas), yo lo sacaría. Yo no meto las manos al fuego por nadie”, señaló.

Melissa Paredes y Anthony Aranda viven en su mejor etapa de su relación al confirmar que les gustaría tener un bebé varón a futuro. Además fue consultada sobre la supuesta reconciliación entre Rodrigo el 'gato' Cuba y Ale Venturo y esto fue lo que dijo. (Fuente: América TV)

Melissa Paredes revela cuándo tendrá hijos con Anthony Aranda

En la última edición del programa de María Pía, se presentó Melissa Paredes para contar detalles de su aparición en la serie Al fondo hay sitio. Además, reveló cuándo se casará con su pareja Anthony Aranda.

“Sí, queremos el próximo año casarnos, hijos de aquí a unos tres años, aparte ahora se puede congelar los óvulos, hay tantos métodos. No, mi hija es celosa, tiene cinco años”, expresó Melissa Paredes en el programa de María Pía.

