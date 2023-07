Melissa Paredes confiesa que continuó con estudios actorales cuando se alejó de la TV: “Un actor nunca deja de aprender”

En la última edición de ‘Mande quien Mande’, Melissa Paredes habló de su personaje ‘Paty’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y reveló que tuvo que pasar con un casting para formar parte de la reconocida serie.

Asimismo, reconoció que desde su salida de la TV, se enfocó en continuar con sus estudios de actuación para estar preparada ante una nueva oportunidad actoral.

“Es algo que quería muchísimo (regresar a la TV), por lo que estoy muy agradecida con AFHS y esta gran oportunidad. Me he estado preparando todo este tiempo que he estado alejada de las pantallas, he seguido estudiando actuación con Bruno Odar y con Mónica Portillo, que es española, hacemos un taller que se llama ‘El gin de las emociones’. Un actor nunca deja de aprender. Siempre andaba buscando herramientas para el día que me llegue el casting, como pasó ahora, estar preparada y gracias a Dios me quedé con el papel”, reveló la también influencer.

Además, la exconductora de TV se mostró agradecida por la oportunidad de formar parte de ‘Al Fondo Hay Sitio’. “Muy agradecida con ‘Al Fondo Hay Sitio’, con Estela, con Gigio, con toda la producción, son maravillosos”, comentó Melissa.

“ Hice un casting te cuento, como tiene que ser. Muchos dicen que como ya tengo experiencia, como ya hice protagónicos, pero no es así. La actuación se gana su lugar con cada personaje ”, añadió.

