La conductora de “Un Día en el Mall”, Valeria Flórez, relató cómo fue su experiencia trabajando junto a Karla Tarazona en un programa de radio.

La modelo reveló, en “Amor y Fuego”, que en aquel momento se sorprendió al enterarse que su compañera iba a ser la mencionada presentadora de “Préndete”.

“Yo he trabajado con Karla en la radio. No te puedo decir nada malo de ella, yo me llevé muy bien con ella, tuvimos una buena química. Es más, cuando a mi me dijeron que iba a trabajar con ella, yo dije ‘Ay Dios’, porque yo venía con la historia previa. Karla es polémica y yo decía ‘de repente no nos llevamos muy bien o chocamos’”, expresó.

Asimismo, la ex participante al Miss Perú mencionó que tuvo una buena relación laboral con Tarazona. “Pero después cuando la conocí me llevé súper bien con ella. Me di cuenta que era una persona que poco o nada le importaba lo que decías, o sea se ‘bañaba en aceite’”, señaló.

Adriana Quevedo evita a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio: “Personas con las que trabajé y nada más”

Quevedo declaró para el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, que desconoce las razones por las que no contaron con su participación en ‘Préndete’, nuevo show de espectáculos de Panamericana Televisión.

“Las decisiones de los programas o por qué formato se quiere apostar o por qué persona de conducción se quiere apostar, ya depende de los canales (...) Yo sí tengo la posibilidad de decidir si me siento cómoda o no”, expresó la ex presentadora de televisión.

“Las dos personas con las que yo he estado en el programa anterior han sido dos personas, con las que he compartido un espacio de TV en cierto momento y nada más”, agregó.

