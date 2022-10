La conductora de “Un día en el mall” Valeria Flórez se refirió a la presunta infidelidad del cantante de cumbia Pedro Loli. Cabe mencionar que el artista mantiene una relación con Nataly Parkly desde hace algunos meses.

El 19 de octubre, el programa “Magaly TV La Firme” mostró el testimonio de una joven que aseguraba haber tenido conversaciones con Loli, donde él la invitaba a visitarlo a su hotel.

Al respecto, la ex candidata al Miss Perú 2022 reaccionó indignada y arremetió contra el cantante. “No es que estemos tan sorprendidas. Parece que Pedro Loli quiere hacerle competencia a Christian Domínguez”, señaló.

Asimismo, la presentadora de espectáculos afirmó que, en su caso, no necesitaría ver pruebas de infidelidad para saber si algo no es correcto. “Ya depende de cada uno. Uno no puede decirle a otra persona: ‘eso no lo puedes aceptar’”, expresó.

Pedro Loli invita a una mujer a su hotel pese a tener una relación con Nataly Parkly

Según señaló la jovencita, el músico la contactó para invitarla a su hotel, pero ella se negó al saber que Loli tiene una relación.

“Me parece demasiado conchudo de su parte que teniendo novia haga esas cosas, porque, o sea, después de escribirme sube historias (de Instagram) frescamente como si fuese, no sé, el amor de su vida. Me parece una falta de respeto gravísima hacia la chica (Nataly Parkly)”, dijo María Fernanda Rodríguez en entrevista con “Magaly TV: La Firme”.

Ante esta acusación, Pedro Loli conversó con el programa de espectáculos para dar su descargo. “En algún momento coincidimos en Tinder y estuvimos conversando. De ahí, tengo entendido que conversaba con algunos chicos de la orquesta y que incluso salía con uno de los músicos”, contó.

