Alondra García Miró salió al frente luego que en un adelanto de “Amor y Fuego” se mostraran unas imágenes donde aparece en una reunión en la que también estuvo Doña Peta, madre de su expareja, el futbolista Paolo Guerrero.

“Hoy en ‘Amor y Fuego’ Alondra se ríe del nuevo amor de Paolo, pero se jaranea con Doña Peta y su familia”, se lee en el video del adelanto que mostró “Amor y Fuego” en sus respectivas redes sociales.

En las imágenes, la modelo aparece bailando muy divertida y risueña, mientras la mamá de Paolo está sentada en un sillón.

Alondra García Miró fue hasta el perfil de Instagram de “Amor y Fuego” y en los comentarios dejó un extenso mensaje en el que aclaró que las imágenes no son actuales y que fueron registradas hace “bastante” tiempo.

“¡Hola, chicos! Rara vez hago comentarios sobre las notas que sacan sobre mí y mis temas personales porque sé que es parte de su trabajo, pero solo pido que las notas o vídeos se ajusten a la realidad y a los tiempos en que pasan”, escribió en un inicio.

Además, pidió al programa de Willax TV que haga la aclaración para evitar especulaciones y malos entendidos. “He visto que, en los avances del programa, están anunciando una nota donde difunden un evento que no es de ahora, es bastante antiguo y amerita aclararlo para que no se preste a especulaciones y mucho menos a malos entendido. ¡Aprovecho para agradecer el cariño y la atención que de alguna u otra forma me muestran! 🤍 ¡Abrazos para todos!”, terminó.

