El creador de Instarándula, Samuel Suárez, reaccionó sorprendido ante el bajo rating del nuevo programa de Panamericana TV, “Préndete”.

Según el documento que compartió ‘Rating Show Perú' en Instagram, el espacio conducido por Karla Tarazona, Kurt Villavicencio y Melissa Paredes habría tenido hecho 0,2 puntos de sintonía en la televisión peruana.

Al respecto, el comunicador aseguró que él sí veía el mencionado programa de espectáculos. “¿En serio tan bajo? Pero si hasta modelando las veo a Melissa y Karla. Chicos, yo sí los veo en las mañanas por ratos, yo soy uno de esos gatos que está ahí dentro. Ojalá hagan alguito para levantar”, expresó.

“Cuando me enteré que Melissa iba a entrar yo fui el primero en pensar que fue un gran acierto del productor encargado. Ya que es polémica, bochinchera y el circo de peleas entre las conductoras podría funcionar, pero me equivoqué. Esperemos que piensen algo para reinventarse, si no funciona hay que mover mejor las fichas”, agregó el fundador del portal.

Melissa Paredes: así reaccionó al ser ‘obligada’ a leer el mensaje de Rodrigo Cuba a Ale Venturo

El conductor de “Préndete” Kurt Villavicencio y Karla Tarazona presionaron a su compañera Melissa Paredes a que leyera el romántico mensaje de su exesposo Rodrigo Cuba dedicado a Ale Venturo.

“Feliz aniversario mi amor. El primero de muchos que están por venir, gracias por ser la mejor compañera que me pudo tocar, por estar conmigo en las buenas, las malas y las peores. Me demostraste que siempre estás conmigo en todo tipo de circunstancias, acompañándome en silencio en los momentos más difíciles, sin ti no lo hubiera logrado. Gracias por llenar mis días con todo el amor que tienes para dar, con cada una de tus locuras.”, escribió Cuba en su cuenta de Instagram.

