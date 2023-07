La conductora de ‘+Espectáculos’, Jazmín Pinedo, confirmó las últimas declaraciones de Gino Assereto, quien mencionó haberse disculpado por “no haberla valorado”.

Este viernes 14 de julio, la presentadora de televisión mencionó que tuvo oportunidad de hablar con el padre de su hija sobre sus errores del pasado.

“Efectivamente, hace unos días, él se acercó a conversar conmigo y a ofrecerme disculpas por algunas cosas que pasaron hace mucho tiempo, que quedaron guardadas y quedarán entre nosotros y ya se lo agradecí. También por las palabras tan bonitas que tiene hacia mí, respecto a las virtudes que tengo como persona”, expresó.

Asimismo, la popular ‘Chinita’ aseguró que actualmente tiene una buena relación de padres con su expareja.

“Habla, además de que no me valoró en la relación, pero eso ya es parte del pasado. Y si no me valoró en ese momento como su pareja, creo que hoy como mamá, como su amiga me valora y eso lo respeto. No tengo mucho que agregar, yo estoy en otra etapa de mi vida, me encuentro feliz y muy enamorada”, señaló.

