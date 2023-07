A través de su cuenta de Instagram, Magaly Medina reveló que padece del síndrome conocido como SIBO (sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado), por ese motivo, la conductora de TV viene tomando antibióticos hace dos semanas.

“Generalmente, la causa es algún tipo de disturbio en otra parte de los órganos internos. En lo mío, según el doctor y el primer diagnóstico, es que tengo una carencia de enzimas pancreáticas”, contó Magaly Medina.

Luego continuó con: “me han dado unos antibióticos que estoy tomando hace dos semanas y una dieta baja en FODMAS. No puedo comer ajo, cebolla, espárrago, granos, muchas menestras, frutos secos. Solo puedo comer pescado, pavo, pollo, pero no lo puedo sazonar. Es una dieta que hay que llevarla según lo que te diga tu médico. He bajado 2 kilos”.