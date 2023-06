Jessica Newton se refirió a las recientes críticas que ha tenido Magaly Medina sobre la elección de Luciana Fuster como la ganadora del Miss Grand Perú 2023.

La directora del Miss Perú declaró, en una entrevista, que no está pendiente de los comentarios de la presentadora de espectáculos sobre las reinas de belleza.

“La verdad que a esa señora ni la veo ni la escucho. Ahorita estoy tomando sol en Cartagena, feliz y no me interesa hablar de esa señora. Lo que diga, lo que haga, lo que piense, no me interesa. Estoy viviendo unos días maravillosos en Colombia y así me quiero quedar. Lo que esta señora diga para generar rating me tiene sin cuidado.”, expresó para Trome.

Asimismo, la madre de Cassandra Sánchez De La madrid aseguró que ya no quiere ser relacionada con su examiga. “Es el ex más tóxico que puede tener alguien. Entiendo que hablar de mí o de mi trabajo le va a generar rating, pero yo no me refiero a ella, ni quiero referirme más. Estoy cansada, no me importa y no le doy ninguna relevancia”, mencionó.

